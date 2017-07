Köngen (pol) - Ein 72-jähriger Mann, der seit Dienstagabend in einem Seniorenzentrum als vermisst gemeldet wurde und nach dem die Polizei auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers gefahndet hatte, ist am Mittwochmorgen aufgefunden worden. Der Fall war gegen 22.15 gemeldet worden, nachdem der Mann das Seniorenheim offenbar in unbekannte Richtung verlassen hatte. Gegen fünf Uhr fand ein Passant den Senior auf einem Feldweg in der Verlängerung der Deizisauer Straße auf dem Boden liegend auf und verständigte die Polizei. Der ansprechbare, aber geschwächte und unterkühlte 72-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Anzeige