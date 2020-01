Plochingen/Esslingen (pol)Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber ist am späten Dienstagabend in Plochingen und Esslingen nach einer 81-jährigen Frau gefahndet worden. Die Seniorin hatte nach Angaben der Polizei zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr unbemerkt ein Seniorenzentrum in Plochingen verlassen und war in der Folge vermisst. Im Verlauf der Suchmaßnahmen in Plochingen wurde bekannt, dass die Frau mit ihrem Rollator mit dem Zug nach Esslingen gefahren war, weshalb die Fahndung auf diesen Bereich ausgeweitet wurde. Kurz nach ein Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Diesem war die offensichtlich orientierungslose Seniorin in der Kurt-Schumacher-Straße in Esslingen aufgefallen. Bis zum Eintreffen einer Polizeistreife kümmerte sich der Anwohner um die 81-Jährige. Sie wurde in der Folge wohlbehalten ins Seniorenzentrum zurückgebracht.