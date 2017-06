Esslingen (pol) - Die vermisste 86-jährige Frau aus Esslingen, nach der die Polizei seit dem 22. Mai intensiv gefahndet hatte, konnte nach Hinweisen aus der Bevölkerung, am Donnerstagabend in Esslingen-Sulzgries angetroffen werden. Die körperlich geschwächte Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und ist zwischenzeitlich wieder wohlauf. Wo sich die Seniorin in den letzten Tagen aufgehalten hat, ist nicht bekannt.

