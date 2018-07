Anzeige

Kirchheim (red)Ein vermeintlicher Gasaustritt sorgte am Montagabend für Aufregung in der Kirchheimer Innenstadt. Die Feuerwehr Kirchheim war mit mehreren Fahrzeugen zur Tiefgarage in der Turmstrasse ausgerückt. Ebenso wurden vorsorglich Rettungskräfte dazu gerufen. Laut Angaben des Einsatzleiters Rettungsdienst sowie der Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Reutilingen handelte es sich jedoch nicht um ausströmendes Gas, sondern um Gerüche, die von einer nahen Baustelle in der Tiefgarage herführten. Zur genauen Abklärung wurden Mitarbeiter der EnBW zur Einsatzstelle gerufen. Die Polizei sperrte den Bereich um die Tiefgarage für Fußgänger und Verkehr ab. Die Polizei war mit vier Streifenwagenbesatzungen vor Ort.

