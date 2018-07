Anzeige

Erkenbrechtsweiler (pol)Eine verletzte Person und rund 23.000 Euro Gesamtschaden sind das Ergebnis einer Vorfahrtsmissachtung, die sich am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Grabenstetten und Hülben ereignet hat. Gegen 15.30 Uhr war ein 61 Jahre alter Citroen-Fahrer laut der Polizei auf der K 1263 in Richtung Hülben unterwegs und entschied sich nach kurzem Blinken dazu, doch nicht nach rechts auf die K 1262 in Richtung Erkenbrechtsweiler abzubiegen, sondern geradeaus nach Hülben weiterzufahren. Eine aus Erkenbrechtsweiler kommende 78-jährige Mercedes-Fahrerin ging davon aus, dass der 61-Jährige abbiegt und fuhr deshalb in den Einmündungsbereich ein, worauf der vorfahrtsberechtigte Citroen frontal in den linken Heckbereich des Mercedes krachte. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Pkw mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.