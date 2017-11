Anzeige

Bissingen/Teck (pol) - Noch unklar ist die Ursache eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, gegen 15 Uhr, auf der Kreisstraße 1250 ereignete. Der von Schopfloch in Richtung Ochsenwang fahrende 19-jährige Fahrer eines Hyundai geriet dabei nach Polizeiangaben kurz vor Ochsenwang in einer Rechtskurve auf der regennassen Straße auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Dort kollidierte er frontal mit der Mercedes A-Klasse einer 48 Jahre alten Frau. Durch den Aufprall wurden die Autos derart deformiert, dass der Unfallverursacher selbst, sowie einer der beiden Mitfahrer im anderen Pkw in den Fahrzeugen eingeschlossen wurden.

Die Feuerwehren Schopfloch und Weilheim rückten daher mit 23 Mann und vier Fahrzeugen an die Unfallstelle aus. Während der Mitfahrer im Mercedes recht zügig aus dem Wrack befreit werden konnte, gestaltete sich die Bergung des 19-Jährigen schwieriger. Alle vier Fahrzeug-Insassen, neben den jeweiligen Fahrern auch die beiden 61 und 62 Jahre alten Mitfahrer der A-Klasse, erlitten teils schwere Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in verschiedene Kliniken gebracht werden. An den Autos entstanden jeweils Totalschäden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Kreisstraße 1250 bis gegen 17 Uhr voll gesperrt.