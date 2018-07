19.7.2018 In Nürtingen gab es einen Unfall mit einem Linienbus. Mehrere Schüler verletzt.

19.7.2018 In Nürtingen gab es einen Unfall mit einem Linienbus. Mehrere Schüler verletzt. Quelle: SDMG

19.7.2018 In Nürtingen gab es einen Unfall mit einem Linienbus. Mehrere Schüler verletzt.

19.7.2018 In Nürtingen gab es einen Unfall mit einem Linienbus. Mehrere Schüler verletzt. Quelle: SDMG

19.7.2018 In Nürtingen gab es einen Unfall mit einem Linienbus. Mehrere Schüler verletzt.

19.7.2018 In Nürtingen gab es einen Unfall mit einem Linienbus. Mehrere Schüler verletzt. Quelle: SDMG

19.7.2018 In Nürtingen gab es einen Unfall mit einem Linienbus. Mehrere Schüler verletzt.

19.7.2018 In Nürtingen gab es einen Unfall mit einem Linienbus. Mehrere Schüler verletzt. Quelle: SDMG

Anzeige

Nürtingen (red) Mehrere Schüler einer Grundschule in der Hans-Möhrle-Straße sind am Donnerstagmorgen bei der Vollbremsung eines Schulbusses nach jetzigem Kenntnisstand leicht verletzt worden. Gegen 8.30 Uhr musste der 47-jährige Fahrer des mit 56 Kindern besetzten Busses direkt vor der Schule bis zum Stillstand abbremsen, da vor ihm offenbar unvermittelt ein Auto am Straßenrand ausparkte. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht, wie die Polizei berichtet. Durch die Vollbremsung stürzten allerdings mehrere Kinder, wodurch sich ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen zufolge 20 Kinder verletzten. Vier von ihnen kamen vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Von der Schule wurden umgehend die Eltern der Schüler informiert, eine Betreuungs- und Anlaufstelle wurde eingerichtet. Neben einer Streife des Polizeireviers Nürtingen und einer Besatzung der Verkehrspolizei Esslingen waren 30 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort.