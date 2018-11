Anzeige

Neuffen (pol) Laut Angaben der Polizei wurde die 16-Jährige um 18 Uhr von einem Bekannten im Waldgebiet Hart gegenüber der Omnibushaltestelle in der Max-Planck-Straße verletzt aufgefunden. Die Jugendliche hatte sich zuvor telefonisch bei ihrem Bekannten gemeldet und diesen zu sich gelotst. Die junge Frau kann sich bisher an die Zeit vor ihrem Auffinden nicht erinnern und keine Angaben zur Herkunft ihrer Verletzungen oder ihrem Weg in das Waldgebiet machen.

Hinweise auf eine Straftat haben sich durch die bisherigen, umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei nicht ergeben. Zeugen, die die Jugendliche, eventuell in Begleitung anderer Personen, gesehen oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.

Die 16-Jährige ist schlank, zirka 160 Zentimeter groß und hat dunkelbraune, schulterlange Haare. Am 19.11.2018 war sie mit einer schwarzen Jeans und einem schwarzen T-Shirt bekleidet.