Esslingen (pol) - Ein deutlich in Schlangenlinien fahrender Radfahrer ist laut Polizei in der vergangenen Nacht einer Streife des Polizeireviers in der Neckarstraße aufgefallen. Der Biker benötigte beide Fahrspuren und wurde deshalb gegen zwei Uhr angehalten und kontrolliert. Recht schnell war klar, weshalb der 46-Jährige so verkehrsunsicher unterwegs war. Mit Hilfe eines Tests konnte ein erhöhter Alkoholkonsum festgestellt werden. Auf richterliche Anordnung wurde eine Blutprobe erhoben. Den Radfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.