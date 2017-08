Weilheim/Teck (pol) - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmittag auf der Landesstraße 1214 zwischen Weilheim/Teck und Aichelberg gekommen. Ein 33-jähriger Mann fuhr um 12.10 Uhr mit seinem Audi die Landesstraße in Richtung Weilheim und überholte auf der kurvenreichenStrecke in einer unübersichtlichen Rechtskurve zunächst ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Gleich darauf setzte er zum Überholen einer Fahrzeugkolonne an, übersah dabei aber, nach Angaben der Polizei, den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Peugeot eines 55-Jährigen. Nach dem Aufprall mit dem Peugeot wurde der Audi noch in einen ebenfalls entgegenkommenden Mercedes Vito geschleudert, bevor er schließlich gegen die Leitplanke prallte. Ein dem Verursacherfahrzeug folgender Opel wurde zudem noch durch herumliegende Trümmerteile beschädigt. Der 33-Jährige und der 55-Jährige wurden dank des angelegten Sicherheitsgurtes nur leicht verletzt. Sie wurden vom verständigten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der insgesamt entstandene Schaden wird auf ca. 75.000 Euro geschätzt. Der Audi und der Peugeot mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher Alkoholeinwirkung festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis 14.30 Uhr für den Verkehr voll gesperrt.

