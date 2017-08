Ludwigsburg (pol) - Ein Schaden von 35.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls,

der sich am späten Freitagnachmittag auf der A81 in Richtung

Singen ereignet hatte. Gegen 17.00 Uhr war ein 25 Jahre alter

Audi-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Hildrizhausen und

Gärtringen auf dem rechten von insgesamt zwei Fahrstreifen unterwegs.

Da sich der Verkehr in diesem Bereich verlangsamte, musste der

25-Jährige seinen Audi verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender

27-jähriger Porsche-Fahrer erkannte die Situation zu spät und leitete

ein Ausweichmanöver nach rechts ein. Im weiteren Verlauf stieß der

Porschefahrer gegen die dort angebrachte Schutzplanke und fuhr auf

den vor ihm befindlichen Audi auf. Durch den Aufprall wurde an dem

Porsche unter anderem ein Vorderrad abgerissen. Der Audi wurde im

Heckbereich ebenso stark beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Unfallaufnahme

und die Bergungsarbeiten bildete sich ein Rückstau von etwa drei

Kilometern.

