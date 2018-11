Anzeige

Esslingen (pol)Am Dienstagabend hat sich auf der Kreuzung Heilbronner Straße/Olgastraße ein schadensträchtiger Verkehrsunfall ereignet. Ein 37-Jähriger war laut der Polizei gegen 19.50 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Heilbronner Straße in Richtung Oberesslingen unterwegs. An der Kreuzung zur Olgastraße fuhr er ohne Beachtung der Verkehrsregeln in die Kreuzung ein. Ein von rechts kommender und vorfahrtsberechtigter, 45-jähriger Autofahrer hatte keinerlei Möglichkeiten mehr zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während beide Fahrer unverletzt blieben, musste die 35-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Auch die beiden zweijährigen Kleinkinder, die völlig ungesichert mitgefahren waren, wurden vorsorglich im Krankenhaus untersucht; sie blieben unversehrt. Ein Abschleppdienst versorgte die beiden schwer beschädigten Autos, bei denen einen Schaden entstanden war, der mit etwa 18.000 Euro beziffert wird. Da in den ersten Unfallmeldungen von eingeklemmten Personen berichtet worden war, waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Diese ersten Meldungen bewahrheiteten sich zum Glück aber nicht, alle Beteiligten konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen.