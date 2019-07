Esslingen (pol)An der Einmündung der Fritz-Müller-Alle/Alleenstraße ist es am Freitag gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem zwei Personen verletzt wurden. Zur Unfallzeit wollte ein 73-jähriger Opel-Meriva Fahrer von der Sirnauer Brücke kommend nach links in die Alleenstraße abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 34-jährigen BMW-Fahrer, welcher in Richtung Sirnauer Brücke unterwegs war. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde der 73-Jährige leicht, und der 34-Jährige schwer verletzt. Beide mussten mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Klinken verbracht werden. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.