Köngen (pol) Am Freitag gegen 17.30 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die 63-jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem BMW an der Anschlussstelle Wendlingen auf die A8 in Richtung Karlsruhe auf. Da sich auf dem rechten Fahrstreifen ein langsam fahrender Lkw und auf der mittleren Spur ein nur mäßig schnell fahrender Pkw befand, setzte die 63-Jährige zu einem Überholvorgang auf der linken Spur an. Hierbei übersah sie einen von hinten kommenden und viel schneller fahrenden BMW eines 39-Jährigen. Es kam zur Berührung der Fahrzeuge, wodurch der BMW des 39-Jährigen nach rechts abgewiesen wurde und von der Fahrbahn abkam. Dabei touchierte der Pkw noch leicht den Auflieger eines weiteren Verkehrsteilnehmers am Heck. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der Fahrer des BMW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Feuerwehr Wendlingen war mit drei Fahrzeugen und 13 Wehrleuten vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. Da beide BMW nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 35.000 Euro.