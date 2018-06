Anzeige

Kirchheim (pol) Zwei Leichtverletzte und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitag um 19 Uhr in der Kolbstraße in Kirchheim ereignet hat. Der 21-jährige Fiat-Fahrer fuhr aus einer Hofeinfahrt in den fließenden Verkehr ein und übersah hierbei den ordnungsgemäß fahrenden, in diesem Moment nach rechts abbiegenden, 18-jährigen Kradfahrer. Beide Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro.