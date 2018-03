Anzeige

Großbettlingen (pol) - Eine 72-jährige Frau ist am Samstag gegen 11.40 Uhr in der Bempflinger Straße mit ihrem Nissan aufgefallen, berichtet die Polizei. Die Dame fuhr demnach die Bempflinger Straße aus Richtung Ortsmitte kommend entlang, als ihr ein 87-jähriger Mann mit seinem Auto entgegen kam und weit nach rechts ausweichen musste. Die Dame fuhr weiter sehr mittig auf der Fahrbahn und streifte den Spiegel des älteren Herrn. Beide Unfallbeteiligten hielten daraufhin an und stiegen aus. Der Mann wies die 72-Jährige daraufhin, dass sie seinen Spiegel beschädigt habe, worauf sie einfach wieder in ihr Fahrzeug stieg und davonfuhr. Bei der Flucht sei es zu weiteren riskanten Fahrsituationen gekommen. Mit Hinweisen können sich Zeugen auf dem Polizeirevier Nürtingen unter der Nummer 07022 92240 melden.