Aichtal (pol) In der Nacht zum Samstag gegen 3 Uhr fuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Peugot die Raiffeisenstraße in Grötzingen in Fahrtrichtung Nürtinger Straße. An der Kreuzung zur Hindenburgstraße missachtete ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Mercedes CLA die Vorfahrt des Peugot und stieß heftig mit diesem zusammen. Dem Mercedes wurde dabei die gesamte Frontschürze abgerissen und dieser wiederum schleuderte den Peugot gegen einen mehrere Meter entfernten Ampelmasten. Die Airbags der Fahrzeuge lösten aus. Die Unfallbeteiligten wurden vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und dieser wird auf einige zehntausend Euro geschätzt. Der junge Fahranfänger muss nun mit einer Anzeige und somit auch mit fahrerlaubnisrechtlichen Maßnahmen rechnen.