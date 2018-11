Anzeige

Ostfildern (pol)Eine kurze Unachtsamkeit hat am Sonntagmittag in Nellingen zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall geführt. Ein 33-Jähriger erkannte laut Polizei zu spät, dass eine vorausfahrende 48-Jährige mit ihrem Wagen verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er krachte mit so großer Wucht ins Heck der Vorausfahrenden, dass deren Wagen auf ein davor stehendes Auto eines 54-Jährigen aufgeschoben wurde. Bei dem Unfall wurden die 48-Jährige und ihre 19 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Ihr Wagen und der des Unfallverursachers waren nach der Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Schaden an den drei Fahrzeugen wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.