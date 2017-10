Anzeige

Kirchheim (pol) - Acht verletzte Personen und ein Schaden in Höhe von 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 17.15 Uhr in Nabern ereignete. Der 38-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr nach Angaben der Polizei die Neue Straße aus Richtung Dettingen kommend. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve kam er mit der linken Fahrzeugseite auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Ein nachfolgender Mazda-Fahrer fuhr im weiteren Verlauf auf den Golf auf. Bei dem Unfall wurden der Golf-Fahrer, drei Mitfahrer im Golf - darunter zwei 8-jährige Kinder - sowie der Mercedes-Fahrer und zwei Mitfahrerinnen verletzt. Auch eine Beifahrerin im Mazda erlitt leichte Verletzungen.

Alle acht Personen wurden in Kliniken gebracht. Bis auf die beiden Mercedes-Beifahrerinnen konnten zwischenzeitlich alle Verletzten die Kliniken wieder verlassen. Während der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war die Neue Straße bis 19.48 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, es kam dabei aber zu keinen nennenswerten Behinderungen. Die Feuerwehr Kirchheim war mit sechs Fahrzeugen und 22 Mann vor Ort.