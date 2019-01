11.01.2019 Am Freitagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall in Deizisau gekommen.

Deizisau (red)Am Freitagmorgen ist es in der Gutenbergstraße in Deizisau zu einem Vorfahrtsunfall gekommen. Zwei Wagen kollidierten miteinander. Die beiden Autofahrer wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr Deizisau war mit zwei Fahrzeugen vor Ort und sicherte die Einsatzstelle ab. Ein Hund, der ebenfalls in einem der Autos saß, wurde wohl nicht verletzt.