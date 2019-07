Aichwald (pol) Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Freitagabend in Aichwald-Schanbach ereignet. Nach Informationen der Polizei war ein 60-Jähriger kurz nach 18 Uhr in seinem Daimler Benz auf der Krummhardter Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er auf den Opel einer 73 Jahre alten Frau auffuhr. Ihr Wagen wurde wiederum auf den vor ihr stehenden Mercedes eines 25-Jährigen geschoben. Beide Autos hatten verkehrsbedingt auf der Straße gewartet.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wir auf etwa 28.000 Euro geschätzt.