Leonberg (pol) - Am Freitag gegen 16.30 Uhr war eine 21-jährige Fahrerin eines Mercedes mit Böblinger Kennzeichen auf dem linken von vier Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs, als sie, vermutlich aus gesundheitlichen Gründen, auf den rechten Fahrstreifen wechselte und ihre Geschwindigkeit stark verlangsamte. Bereits zuvor war dieser Pkw im Baustellenbereich gegenüber der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald durch auffällige Fahrweise und Überholen auf dem Standstreifen aufgefallen. Ein bereits rechts fahrender Lastzug erkannte die Situation und wechselte den Fahrstreifen. Dies wurde von einer 78-jährigen VW-Fahrerin bemerkt, die fast bis zum

Stillstand abbremsen musste. Der dahinter fahrende 30-Jährige, welcher mit seinem Lkw aufgrund zu geringem Mindestabstand und nicht angepasster Geschwindigkeit nicht mehr in der Lage war, weder

rechtzeitig anzuhalten noch auszuweichen, prallte mit voller Wucht auf den VW der 78-Jährigen. Der VW wurde durch den Aufprall quer zur Fahrbahn beschleunigt und kollidierte mit dem Fahrzeugheck des silbernen Mercedes. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin des VW schwer, ihre drei Insassen sowie die Mercedesfahrerin jeweils leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 46.000 Euro.Die Feuerwehr Leonberg war mit 7 Fahrzeugen und 22 Wehrleuten vor Ort. Außerdem wurden drei Rettungsfahrzeuge, ein Krankentransportfahrzeug sowie 9 Rettungskräfte und eine Besatzung des Technischen Hilfswerks hinzugezogen. Für die Überprüfung des Verursachers und dessen Lastzuges waren Beamte des Lkw-Kontrolltrupps der Verkehrspolizei Ludwigsburg eingesetzt. Die beiden rechten Fahrstreifen wurden für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der

Fahrzeuge gesperrt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und zur Fahrweise der 21-Jährigen machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869-0 zu melden.