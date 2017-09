Anzeige

Esslingen (pol) - Am Freitag ist es gegen 15:45 Uhr nach Aussagen von Zeugen im Bereich der Schorndorfer Straße zu mehreren Verkehrsverstößen durch einen Pkw gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Autofahrer offenbar telefonierend am Steuer mit hoher Geschwindigkeit, überholte weitere Fahrzeuge beidseitig und zwang weitere Autofahrer zu Bremsungen. Nach ersten Aussagen kam es beinahe zu Verkehrsunfällen. Hinweisgeber zum Vorfall oder mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Esslingen unter 0711 3990 330 zu melden.