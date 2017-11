Anzeige

Filderstadt (pol) - Am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr ist in der Neuhäuser Straße ein schwarzer Mercedes-Benz E-Klasse aufgefallen. Der Mercedes-Fahrer kam laut der Polizei aus Richtung Neuhausen und scherte nach dem Blitzer am Ortseingang Bernhausen aus einer Fahrzeugkolonne aus. Er beschleunigte seinen Mercedes stark und überholte dann mehrere Fahrzeuge der Kolonne auf der Gegenspur. Der Fahrer fuhr dabei zudem über einen Fußgängerüberweg, den zu diesem Zeitpunkt zwei Kinder überqueren wollten. Danach scherte er wieder nach rechts ein und setzte seine Fahrt in Richtung Ortsmitte fort. Das Polizeirevier Filderstadt, Telefonnummer 0711/70913, sucht Zeugen und eventuelle Geschädigte zu diesem Verkehrsdelikt.