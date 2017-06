Esslingen (pol) - Gleich zu mehreren Verkehrsverstößen ist es laut Polizei am Samstag kurz vor Mitternacht im Bereich Neckarstraße / Bahnhof / Berliner Straße in Esslingen gekommen. Ein 18-Jähriger aus Ostfildern fuhr mit seinem Audi über die Neckarstraße in Richtung Bahnhof. Hier überholte er mit überhöhter Geschwindigkeit eine Zivilstreife der Polizei Esslingen trotz durchgezogener Linie. Als die Beamten dem Raser hinterher fuhren, stellten sie fest, dass er weiter mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Er fuhr über eine rote Ampel und bog mit quietschenden Reifen in die Berliner Straße ab, woraufhin die dort befindlichen Fußgänger zur Seite springen mussten. Ob die beiden bislang unbekannten Fußgänger konkret gefährdet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Fußgänger werden gebeten sich mit der Polizei in Esslingen unter der Telefonnummer 0711 / 3990330 in Verbindung zu setzen.

