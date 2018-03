Anzeige

SielmingenDas Polizeirevier Filderstadt sucht unter Telefon 0711/7091-3 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger am Montagmittag in Sielmingen beinahe überfahren worden wäre. Der 42-Jährige war nach Angaben der Polizei um zwölf Uhr zu Fuß vom Penny-Markt herkommend auf dem Gehweg der Reutlinger Straße unterwegs. An der Fußgängerampel vor dem Supermarkt musste er zunächst warten und lief dann bei Grün los. Als der Mann mitten auf der Straße ging, sah er einen silberfarbenen Pkw Kombi von rechts aus Richtung Bonlanden heranfahren. Nur durch einen Sprung nach vorne konnte sich der Fußgänger vor einer Kollision mit dem Wagen retten. Hierbei stürzte er auf den Gehweg und zog sich Verletzungen an der Hand sowie am Fuß zu. Ohne anzuhalten fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug in Richtung Ortsmitte weiter. Der Verletzte begab sich im Laufe des Montags in einem Krankenhaus in ärztliche Behandlung und erstattete am Dienstagvormittag Anzeige bei der Polizei. (pol)