Leinfelden-Echterdingen (pol) - Zwei bislang unbekannte Personen sind am Freitagabend mit ihren Rollern gegen 18:00 Uhr auf der Rohrer Straße so dicht an das Fahrrad eines zwölfjährigen Jungen gefahren, dass dieser dadurch aus dem Gleichgewicht gebracht worden ist. Laut Polizei hatten sie zuvor ihre Roller beschleunigt, nahmen über die Gegenspur "Anlauf" und fuhren dann ganz dicht an dem Geschädigten vorbei. Zu Fall kam der Junge nicht.

In seiner Befragung gab der Zwölfjährige an, dass die beiden Rollerfahrer während des Vorbeifahrens gegen sein Fahrrad geschlagen oder getreten hätten. Eine 42-jährige Frau fuhr hinter den beiden Rollern und dem Jungen. Durch das Manöver der Rollerfahrer musste der junge Fahrradfahrer absteigen und die Frau stark bremsen, um einen Zusammenstoß mit ihm zu vermeiden. Nach der Tat jubelten und klatschten die beiden Beschuldigten. Verletzt wurde hierdurch niemand.

Wie die Polizei berichtet, kam es außerdem zu keinen Schäden. Ein Roller wird beschrieben als orange Lackierung, Fahrer mit Parka bekleidet, schwarze Haare und bräunliche Haut. Der zweite Roller sei silber/grau und der Fahrer mit einer Jeansjacke und Armeehose sowie weißen Turnschuhen mit blauen Streifen bekleidet gewesen. Der Helm dieses Fahrers sei ebenfalls silber/grau mit rotem Muster. Hinweise nimmt die Polizei Filderstadt unter der Telefonnummer 0711 70913 entgegen.