Aichwald (pol) In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es im Kreisverkehr in Schanbach zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll eine 46-Jährige gegen 1.50 Uhr mit einem gelben Peugeot auf der Aichschießer Straß in Richtung Hauptstraße unterwegs gewesen sein, als sie in der Ortsmitte in einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abkam. Dabei soll sie eine Verkehrsinsel überfahren und ein Verkehrszeichen beschädigt haben.

Laut Polizeibericht flüchtete die Fahrerin anschließend in Richtung Aichelberg. Während die inzwischen hinzugerufene Polizei die Unfallaufnahme durchführte, kam die Fahrerin mit einem alkoholisierten Familienangehörigen zu Fuß zur Unfallstelle zurück und gab an, den Unfall verursacht zu haben.

Da es hierzu widersprüchliche Angaben gibt, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. Der Schaden am Pkw dürfte sich, laut Polizeibericht, auf 4.000 Euro belaufen, der Schaden an der Verkehrsinsel kann noch nicht beziffert werden.