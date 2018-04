Anzeige

Rottenburg (pol) Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.00 Uhr, ist der Lenker eines Renault Clio, nach dem Abbiegen von der B 28 in Richtung L 1184, über eine Verkehrsinsel in Rottenburg-Ergenzingen gefahren. Hierbei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle, jedoch blieb ein Kennzeichenschild am Unfallort zurück. An der Halteranschrift konnte der 27-jährige Fahrer des Kleinwagens ermittelt und angetroffen werden. Da er unter Alkoholeinwirkung stand wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. An der Verkehrsinsel entstand ein Schaden von 150 Euro.