Bodelshausen (pol) Ein Leichtverletzter, circa 50.000 Euro Sachschaden sowie ein mehrstündiges Verkehrschaos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, auf der Bundesstraße 27 zwischen Bad Sebastiansweiler und Bodelshausen ereignet hat. Der 49-jährige Lenker eines Sattelzuges befuhr die B 27 in Fahrtrichtung Bodelshausen als er aufgrund bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Sattelzug kippte in der Folge um und blieb circa einen Meter neben der Fahrbahn liegen.

Dem 49-jährigen Lenker des Sattelzuges gelang es, selbstständig aus dem Führerhaus zu klettern. Er wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Klinikum verbracht. Am Sattelzug, welcher Lebensmittel geladen hatte, entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeuges war eine Spezialfirma erforderlich. Während der aufwändigen Bergung musste die B 27 vollständig gesperrt werden, weshalb eine örtliche Umleitung eingerichtet wurde. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam es bis zur Freigabe der Fahrbahn gegen 21.45 Uhr zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen. Neben acht Einsatzfahrzeugen der Polizei war die Feuerwehr Bodelshausen mit drei Fahrzeugen sowie das DRK mit zwei Fahrzeugen vor Ort.