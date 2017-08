Esslingen (pol) - Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Unfall am Dienstag gegen 15.45 Uhr auf der B 10 zwischen Deizisau und Esslingen-Sirnau geführt, teilte die Polizei mit. Eine 52-jährige Göppingerin war mit ihrem Opel von Göppingen in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Abfahrt Deizisau wollte sie die Spur wechseln, fuhr dabei aber laut Polizei aus Unachtsamkeit auf den Anhänger eines vorausfahrenden Lkw eines 43-Jährigen auf. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Opel und kam ins Schleudern. Erst auf der linken Spur brachte sie ihren Wagen erheblich beschädigt zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 14000 Euro beziffert. Während der Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Opels musste die linke Fahrspur für etwa eine Stunde gesperrt werden.

