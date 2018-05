Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr ist es nach einem Auffahrunfall auf der B 27 gekommen. Laut Polizei war ein 31 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit gegen 8.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Am Ende des Flughafentunnels kam der Verkehr aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens ins Stocken, sodass er seinen Wagen fast bis zum Stillstand abbremsen musste. Ein 33-jähriger Fahrer eines Ford Tourneo, der hinter ihm fuhr, bremste ebenfalls ab. Die nachfolgende 28-jährige Fahrerin eines Mercedes AMG erkannte die Verkehrssituation zu spät. Trotz einer Notbremsung krachte sie noch mit so großer Wucht ins Heck des Tourneo, dass dieser auf den Transit aufgeschoben wurde. Während alle Fahrer unverletzt blieben, wurde der 60 Jahre alte Beifahrer im Tourneo leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Die Autos waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Der Schaden fiel mit etwa 23.000 Euro allerdings beträchtlich aus.