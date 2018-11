Anzeige

Denkendorf/Ostfildern (pol) In Denkendorf hat ein 37-Jähriger in den frühen Morgenstunden des Sonntags die Polizei auf Trab gehalten. Bereits um zwei Uhr fiel die Person in einer Tankstelle in der Marie-Curie-Straße auf, indem er sich verhaltensauffällig zeigte und Kunden verbal belästigte.

Der Mann wurde von der hinzugerufenen Polizeistreife des Platzes verwiesen. Gegen 2.30 Uhr wurden über Notruf klopfende Geräusche, eventuell Schüsse, aus dem umliegenden Bereich der Tankstelle der Polizei mitgeteilt, wie es in deren Pressemitteilung heißt. Wenig später wurde über Notruf eine männliche Person im Scharnhauser Park gemeldet, die drohende Worte von sich gegeben haben soll.

Der Mann wurde von den Fahndungskräften an der dortigen S-Bahnhaltestelle angetroffen. Es handelte sich um den 37-Jährigen, der zuvor in der Tankstelle aufgefallen war. Nun drohte er den Polizeibeamten verbal und hielt dabei seine Hände in den Hosentaschen. Da er den wiederholten Anweisungen, seine Hände aus den Taschen zu nehmen, keine Folge leistete, überwältigten ihn die Polizisten und legten ihm Handschelle an. Danach wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik gebracht.