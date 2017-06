Kirchheim (pol) - Angebranntes Essen hat am frühen Sonntagmorgen in der

Roßbergstraße zu einem Einsatz der Rettungskräfte geführt. Ein

21-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte gegen 04.50 Uhr

sein Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Der anschließend

entstandene Rauch löste einen Rauchmelder aus. Durch Hausmitbewohner

wurde daraufhin die Feuerwehr verständigt, die mit 23 Einsatzkräften

und fünf Fahrzeugen ausrückte. Erst nach mehrfachem Klopfen an die

Wohnungstür öffnete der Bewohner die Tür - er war beim Zubereiten der

Speisen auf dem Sofa eingeschlafen. Die Einsatzkräfte schalteten den

Herd aus, nahmen das Kochgut vom Herd und lüfteten die Wohnung.

