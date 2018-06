Anzeige

Neuhausen a. d. Fildern (pol)Laut Polizei hatte es ein unbekannter Einbrecher , der in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 20.30 Uhr und 0.15 Uhr, in das Kassenhäuschen des Freibads in der Entenstraße eingedrungen ist, wohl auf Bargeld abgesehen. Nach dem Einschlagen zweier Fenster gelangte der Täter ins Innere, wo er vermutlich in freudiger Erwartung einer lohnenden Beute die Kasse entwendete. Erst später dürfte er festgestellt haben, dass sich in der Kasse kein Geld befand und ein Einbruch im Freibad stets vergeblich ist.