Wendlingen (pol) Wegen eines verdächtigen Gegenstandes musste am Donnerstagmittag eine Parkreihe des Parkplatzes eines Discounters in der Neuwiesenstraße kurzzeitig gesperrt werden. Gegen 13.15 Uhr hatte ein Passant die Polizei alarmiert, nachdem er den Gegenstand in einem Gebüsch hinter dem Begrenzungszaun des Parkplatzes entdeckt hatte. Da bei dem Fundstück auch technische Bauteile zu sehen waren, kamen vorsorglich Spezialisten des Landeskriminalamtes vor Ort, die den Gegenstand zur weiteren Untersuchung sicherstellten. (cw)