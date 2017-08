Ostfildern (pol) - Wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen Unbekannt, nachdem es am Montagnachmittag in der Elly-Beinhorn-Straße zum Brand einer Fassade an einem leerstehenden Firmengebäude gekommen war. Gegen 15.15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil sich die Fassade des Firmengebäudes laut Polizei aus zunächst unklarer Ursache erhitzt hatte und die Isolierung bereits zu glühen begann. Die Feuerwehr Ostfildern, die mit acht Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen und so ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Der an der Fassade entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Die Kriminalpolizei sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-0 nach Hinweisen von Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich des Firmengebäudes Verdächtiges wahrgenommen haben.

