Nürtingen (ES) - Fatales Löschen



Schwere Verbrennungen haben sich eine Mutter und ihr Sohn am Dienstagabend bei einem fatalen Löschmanöver in einer Wohnung in der Kanalstraße zugezogen. Die 37-Jährige vergaß gegen 18 Uhr einen Topf mit Öl auf dem eingeschalteten Herd. Aufgrund der Erhitzung fing dieser stark an zu rauchen. Als sie in der Nähe des Herdes stand, schüttete ihr 14-jähriger Sohn Wasser über den Topf, so dass es zu einer Stichflamme kam. Durch die Flamme erlitten beide Verbrennungen dritten Grades und mussten in eine Klinik gebracht werden. Es kam zu keinem Brand. Die Wohnung wurde jedoch stark verrußt. (ms)



Metzingen (RT) - Gelegenheit macht Diebe



Zwei ausländische Urlauber haben am Dienstagnachmittag vermutlich vergessen, ihr Mietauto abzuschließen, was ein bislang unbekannter Dieb ausnutzte. Der Ford Focus war gegen 14 Uhr auf dem P3 in der Reutlinger Straße abgestellt worden. Als die beiden Männer um 17 Uhr zurückkamen, fehlten aus dem Kofferraum zwei Gepäckstücke sowie aus dem Fahrgastraum ein iPhone und eine Umhängetasche. Am Fahrzeug konnten keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden. Das Fenster der Fahrertür war jedoch heruntergelassen. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 700 Euro. (ms)



Filderstadt (ES) - Alarmanlage vertrieb Einbrecher am helllichten Tag



Wie erfolgreich und sinnvoll eine Alarmanlage sein kann haben die Besitzer einer Doppelhaushälfte am Mittwochvormittag in Bonlanden erfahren. Am helllichten Tag wollte ein bislang unbekannter Täter kurz nach 10.30 Uhr in das Haus in der Anne-Frank-Straße einbrechen.

Als er sich an der Terrassentür zu schaffen machte, ging der Alarm los und vertrieb den Einbrecher. Er konnte unerkannt vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Der Unbekannte gelangte aber nicht ins Gebäude und es wurde nichts entwendet. (ms)



Wendlingen (ES) - Alu-Abdeckbleche gestohlen



Alu-Abdeckbleche hat ein Dieb in der Nacht zum Mittwoch in der Wertstraße gestohlen. Der Unbekannte entwendete mehrere 5 x 3 Meter große Stücke, die hinter einer Leitplanke neben den Parkplätzen einer Firma gelagert waren. Das Diebesgut hat einen Wert von über 1.300 Euro. Der Polizeiposten Wendlingen bittet unter Telefon 07024/92099-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)



Oberboihingen (ES) - Automatenaufbrecher unterwegs



Drei Geldspielautomaten hat ein bislang unbekannter Einbrecher am frühen Mittwochmorgen in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße aufgebrochen. Über zwei aufgehebelte Türen gelangte der Täter ins Innere und erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. An den Türen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro. An den aufgebrochenen Automaten entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden.

Am Tatort wurden Spuren gesichert und der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen nach dem Einbrecher aufgenommen. (ms)





Weilheim (ES) - Polizeieinsatz aufgrund Streit

Zu einem Polizeieinsatz ist es am heutigen Mittwochmorgen, ab 09.05 Uhr, in Weilheim gekommen. Dort hatte sich zuvor nach dem jetzigen Ermittlungsstand im Hohenzollernweg ein 78-jähriger Hausbewohner mit einem 58-jährigen Familienangehörigen gestritten. Nachdem der verbale Streit zu eskalieren drohte, verließ der Jüngere das Einfamilienhaus und veranlasste die Alarmierung der Polizei. Da sich der 78-jährige zwischenzeitlich mehrfach vor dem Hauseingang mit einer Schusswaffe zeigte, wurde das Haus durch die Polizei umstellt. Gegen 10.00 Uhr konnte der Mann durch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz an der Eingangstüre festgenommen werden. Dabei konnte festgestellt werden, dass es sich bei der Schusswaffe um eine erlaubnisfreie aber täuschend echt aussehende Schreckschusswaffe handelte. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Der derzeit allein wohnende 78-jährige wurde aufgrund seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus eingeliefert. Verletzt wurde niemand. (rsh)







Weilheim (ES) - Dieselkraftstoff entwendet



Etwa 300 Liter Diesel im Wert von rund 400 Euro haben bislang unbekannte Diebe aus einem Sattelzug im Gewerbegebiet Tobelwasen in der Nacht zum Dienstag entwendet. Die Unbekannten brachen an dem in der Carl-Benz-Straße stehenden Fahrzeug den Tankdeckel auf und schläuchelten den Kraftstoff ab. Da der Sattelzug zwischen der Werkhalle und dichtem Buschwerk stand, konnten die Diebe ungestört vorgehen. (ms)