Anzeige

Filderstadt (pol) Rauch im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses hat am frühen Montagmorgen in der Gotthard-Müller-Straße für Aufregung gesorgt. Anwohner alarmierten nach Angaben der Polizei gegen ein Uhr die Rettungskräfte, nachdem sie im Treppenhaus starken Rauch festgestellt hatten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Die Feuerwehr konnte dann aber schnell Entwarnung geben. Einer der Hausbewohner hatte einen Topf mit Essen auf dem Herd vergessen und war eingeschlafen. Durch die rasche Alarmierung war kein Schaden entstanden und auch niemand verletzt worden, sodass der Rettungsdienst, der vorsorglich mit einem Rettungswagen angefahren war, nicht eingesetzt werden musste. Nachdem das Gebäude belüftet worden war, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.