Aichtal (pol) - Wegen einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Ingeborg-Bachmann-Straße sind Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend ausgerückt. Ein 38-jähriger Mann hatte sich nach Angaben der Polizei gegen 23.30 Uhr noch ein spätes Abendessen auf dem Herd zubereitet. Da er wenig später einschlief, brannte seine Mahlzeit im Topf fest, was zu der Rauchentwicklung führte. Zu löschen gab es nichts für die Feuerwehr Aichtal, welche mit 35 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausgerückt war. Offene Flammen konnten nicht festgestellt werden. Sowohl die Wohnung des Mannes, als auch das Treppenhaus mussten anschließend durchgelüftet werden. Ein Schaden oder eine verletzte Personen waren nicht zu beklagen.