Im Kreis Ludwgisburg bleibt ein LKW in einer Bahnunterführung stecken. Die Freiwillige Feuerwehr Magstadt war mit 15 Einsatzkräften am Unfallort. Foto: dpa

Leinfelden-Echterdingen (pol)Eine 53 Jahre alte Frau hat am Donnerstag laut Polizeiangaben das Essen auf dem Herd vergessen und dadurch einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Ein Anwohner hatte gegen 11.20 Uhr den Alarm eines Rauchmelders gehört und den Notruf gewählt. Der Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen, die mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften zu dem Zwölf-Parteienhaus in der Humboldtstraße ausgerückt war, gelang es schließlich, über die geöffnete Balkontür in die verrauchte Wohnung im 2. Obergeschoss zu gelangen und das Essen vom Herd zu nehmen. Anschließend konnte die Wohnung gelüftet werden. Die Bewohnerin, die zwischenzeitlich zurückgekehrt war, konnte danach in ihre Wohnung zurück. Sachschaden war nicht entstanden.