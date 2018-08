Anzeige

Esslingen/Plochingen (pol) - Immer wieder muss die Polizei feststellen, dass Erziehungsberechtigte ihre Kinder in Fahrzeugen nicht anschnallen. Zwei gravierende Fälle sind am Donnerstag durch Beamte der Verkehrspolizei in Plochingen und Esslingen bemerkt und angezeigt worden. Gegen 13 Uhr wurde laut Polizei der Ford einer 39-Jährigen in der Plochinger Eisenbahnstraße angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin drei Kinder im Alter von drei und vier Jahren ungesichert auf dem Rücksitz transportierte. Zwei saßen zwar in einem Kindersitz. Diese waren jedoch nicht angeschnallt. Das dritte Kind war gänzlich ohne Sicherung. Die Frau musste mit den Kleinen zu Fuß den Weg zur nahegelegenen Wohnanschrift zurücklegen.

Am Ziegelbrunnen in Esslingen wurde gegen 17.30 Uhr der Mercedes eines 66-Jährigen angehalten. Auf der Rückbank saßen in der Mitte seine nicht angeschnallte Ehefrau und rechts und links davon die beiden Enkel. Ein Zweijähriger befand sich nicht angegurtet in einem Kindersitz. Zudem war der Sitz nicht befestigt. Der vierjährige Enkel saß ohne jegliche Sicherung neben seiner Oma. Sein Sitz lag auf dem Beifahrersitz. Die Großeltern zeigten sich einsichtig über ihr Fehlverhalten. Sie wussten jedoch nicht, wie man die Kindersitze richtig befestigt und die Kinder darin anschnallt. Nachdem die Polizisten ihnen dies gezeigt hatten, durften sie weiterfahren.