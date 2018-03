Anzeige

Esslingen (pol) - Ein 27-jähriger Mann aus Stuttgart ist gestern nach einer Beschaffungsfahrt bei Leonberg von der Esslinger Kriminalpolizei festgenommen worden. Gegen den bereits einschlägig polizeibekannten Mann ist Haftbefehl erlassen worden.

Die Esslinger Rauschgiftfahnder führten bereits seit Ende Juni ein umfangreiches Ermittlungsverfahren. Dabei erhielten sie auch mehrere Hinweise aus der Drogenszene, die auf erneute Aktivitäten des Tatverdächtigen hindeuteten. Der Mann hatte nämlich bis Ende 2009 bereits eine Haftstrafe wegen Drogenhandels abgesessen.

Nach mehreren Observationen im Bereich Filderstadt und in Stuttgart bestätigte sich der Verdacht gegen den Mann. Er wurde deshalb am Montag von den Esslinger Rauschgiftfahndern bei Leonberg festgenommen. Im Pkw des Mannes fanden die Ermittler 136 Gramm Heroin und 17 Gramm Kokain. Das Rauschgift war in zwei Containern verpackt und in der Fahrertür des Ford Escort versteckt.

Der 27-Jährige kam gerade von einer Beschaffungsfahrt aus den Niederlanden zurück. Auf dem Beifahrersitz saß der 62-jährige Stiefvater des Mannes. Die Esslinger Rauschgiftfahnder gehen zwischenzeitlich von mindestens 11 Beschaffungsfahrten aus, die Vater und Sohn seit Februar dieses Jahres in die Niederlande unternommen hatten. Dabei hatten die beiden insgesamt über ein Kilogramm Heroin eingeführt. Für die Fahrten hatten sie in sieben Fällen einen Mietwagen und in vier Fällen den Pkw des Sohnes benutzt. Bei der Hinfahrt nach Holland fuhr jeweils der 62-Jährige den Pkw. Auf der Rückfahrt saß allerdings meist der 27-Jährige am Steuer, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Der 62-jährige Maschinenschlosser war der Polizei bisher nicht bekannt. Gegen ihn und seinen 27-jährigen Stiefsohn wurde am Dienstagnachmittag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Der Haftrichter erließ Haftbefehl wegen Einfuhrschmuggel und gewerbsmäßigem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen die beiden Männer. Der Haftbefehl gegen den 62-Jährigen wurde gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der drogenabhängige 27-Jährige seinen Lebensunterhalt und seine Sucht ausschließlich mit dem Verkauf von Drogen finanzierte. Die Ermittlungen nach den Abnehmern des inhaftierten Mannes dauern noch an.