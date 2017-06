Esslingen (pol) - Einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro ist durch Vandalismus in der Schelztorhalle entstanden. Bislang unbekannte Täter gelangten auf noch ungeklärte Weise im Laufe des Wochenendes in die Halle. In der Turnhalle, dem Geräteraum sowie im Flur versprühten sie, wie die Polizei berichtet, zwei Feuerlöscher. Weiterhin wurde der Ballschrank gewaltsam geöffnet und entleert. In der Sprecherkabine zogen die Täter mehrere Kabel der elektrischen Geräte heraus. Zudem beschmierten die Unbekannten mehrere Flächen. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

