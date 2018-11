Anzeige

Filderstadt (pol) Eine drei Jahre alte, schwarze Mercedes-Benz V-Klasse ist in der Zeit von Sonntag 11.11.2018 bis Freitagmittag 16.11.2018 vom vierten Parkdeck eines Großhändlers in der Plieninger Straße auf unbekannte Art und Weise entwendet worden. Der aktuelle Wert des Fahrzeugs, an dem die amtlichen Kennzeichen GD-D 543 angebracht waren, beträgt über 30.000 Euro.