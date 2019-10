Unterensingen (pol)Eine lediglich angelehnte Balkontür hat sich am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, ein Einbrecher in Unterensingen zunutze gemacht. Der Unbekannte kletterte auf der Rückseite eines Wohngebäudes in der Steinbruchstraße auf den Balkon und gelangte über die Tür ins Innere. Nach Angaben der Polizei dursuchte er in der dortigen Wohnung sämtliche Schränke und Schubladen und stieß dabei auf einen größeren Bargeldbetrag, den er einsteckte. Ob der Täter noch weitere Beute machte, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.