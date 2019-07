Unterensingen (pol)Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 26-Jährigen, der im Verdacht steht, am frühen Sonntagmorgen einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Mann zwischen vier und fünf Uhr mit einem BMW die B 313 von Nürtingen herkommend in Richtung Plochingen. Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanken.

Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich anschließend um die eigene Achse drehte, einen rechtsseitigen Abhang hinunterrutschte und einen Wildzaun beschädigte. Die alarmierte Streifenbesatzung fand den BMW in der Folge verschlossen und verlassen vor. Die sofort eingeleiteten Ermittlungen an der Anschrift des Fahrzeughalters lenkten den Verdacht schließlich auf den 26-Jährigen, der sich offenbar beim Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen hatte.

Außerdem stellten die Beamten bei dem Mann eine deutliche Alkoholisierung fest. Er musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit schätzungsweise 30.000 Euro. Zur Bergung des total beschädigten BMW wurde ein Abschleppunternehmen angefordert. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste zudem die Feuerwehr an die Unfallstelle ausrücken.