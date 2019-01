Anzeige

Unterensingen (pol) Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und einem Schaden von circa 30.000 Euro ist es am Mittwochnachmittag in Unterensingen gekommen. Kurz vor 14 Uhr wollte eine 45-jährige VW-Lenkerin von der Rosenstraße nach rechts in die Gartenstraße abbiegen. Wie die Polizei berichtet, kollidierte sie dabei mit einem von sich rechts nahenden Taxi eines 60-Jährigen.

Dieser war unmittelbar vor dem Zusammenstoß an geparkten Fahrzeugen vorbeigefahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die VW- Lenkerin sowie ein 38-jähriger Fahrgast im Taxi leicht verletzt. Die 45-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, der Fahrgast begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.