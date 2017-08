Filderstadt (pol) - Ein 20-jähriger französischer Autofahrer parkte am Freitagabend gegen 20:45 Uhr in der Echterdinger Straße sein Fahrzeug rückwärts aus und prallte gegen das stehende Fahrzeug eines 20-Jährigen. Nachdem dieser zu erkennen ergab, dass er die Polizei verständigen wird, setzten sich der französische Autofahrer und sein 22-jähriger Beifahrer wieder in ihr Fahrzeug und flüchteten von der Unfallstelle. Beim Zurücksetzen mussten sich, laut Polizei, der 20-Jährige sowie sein Mitfahrer sich mit einem Sprung zur Seite retten, um nicht von dem ausparkenden Auto erfasst zu werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das gesuchte Fahrzeug kurz vor der A8 von einer Streifenbesatzung angehalten werden. Nachdem der 20-jährige französische Lenker offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, musste sich dieser einer Blutentnahme unterziehen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnte noch ein Joint aufgefunden werden, welcher dem 22-Jährigen ebenfalls französischem Beifahrer zugeordnet werden konnte. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro angeordnet.

Anzeige