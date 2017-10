Anzeige

Denkendorf (pol) - Weil er beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst hat und zudem unter Drogen stand, hat ein 43-jähriger Esslinger am Dienstag auf der L 1192 einen Verkehrsunfall verursacht. Der Esslinger war gegen 19.40 Uhr mit seinem Volvo V 40 auf der L 1192 von Neuhausen kommend in Richtung Berkheim unterwegs. Nach der Kreuzung zur Esslinger Straße verengen sich die beiden Fahrstreifen zu einer Spur. Um sich noch vor einen vorausfahrenden Smart einer 23-Jährigen zu setzen, überholte der Volvo-Fahrer kurz vor der Zusammenführung. Beim Wiedereinscheren krachte er seitlich gegen den Smart, da sich beide Fahrzeuge noch ungefähr auf gleicher Höhe befanden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Esslinger unter dem Einfluss illegaler Drogen stand. Nachdem ein entsprechender Vortest diesen Verdacht erhärtete, musste er im Anschluss mit zur Blutentnahme. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Schaden an den beiden Autos wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.